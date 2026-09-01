Collegamenti aerei e hotel e ristoranti aperti. Emiliano Piras, consigliere di Noi Riformiamo Alghero, si dice soddisfatto per la scelta di una diretta nazionale in occasione del Capodanno, ma sollecita uno sforzo in più per rendere l’operazione un grande momento di promozione. «Proprio per la portata dell'investimento che la Regione sta mettendo in campo, riteniamo che questo sforzo debba essere accompagnato da due azioni concrete e indispensabili, sia con un potenziamento dei voli nel periodo delle festività di Natale e Capodanno, perché altrimenti perderebbe un po’ il senso promuovere l'Isola in tutta Italia, se poi chi vuole raggiungerci non trova collegamenti disponibili», commenta Piras.

«Un appello lo rivolgiamo anche agli operatori economici, e ci auguriamo che albergatori, ristoratori, titolari di bar, fornitori di servizi e tutta la filiera turistica colgano questa straordinaria occasione e programmino di rimanere aperti per quel periodo. La vetrina nazionale funziona anche e soprattutto se la città è viva, accogliente e pronta».

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