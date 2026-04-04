Il quartiere Li Lioni, nel territorio comunale di PortoTorres, nella prospettiva di migliorare i propri servizi all’interno della zona dell’agro ha risposto alla chiamata del Comune per favorire la nascita di un organismo che sancisce il legame tra la borgata e l’Ente comunale. Un segnale arrivato dall’assemblea pubblica tenutasi venerdì al Museo del Porto, dove gli abitanti dell’agglomerato di Li Lioni si sono riuniti in maniera numerosa e partecipata per avviare il percorso di costituzione del Consorzio pubblico–privato.

Un passaggio che segna l’inizio di una nuova fase per il territorio. All’incontro hanno preso parte il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, e l’ingegnere Mario Cappai, responsabile dell’Ufficio del Piano Urbanistico Comunale. Nel corso dell’assemblea sono state illustrate le linee guida del progetto per superare il vuoto gestionale che per anni ha caratterizzato l’area. Presente anche il consigliere Bastianino Spanu, promotore dell’istituzione del consorzio pubblico, uno strumento previsto dall’ordinamento che consente di mettere insieme cittadini e Comune in un’unica struttura organizzata, capace di programmare, intervenire e gestire in modo continuativo. Un sistema di compartecipazione, con un modello strutturato in cui anche l’Amministrazione contribuisce in modo concreto ai progetti di manutenzione.

Dal dirigente Cappai è stato infatti evidenziato che gli interventi potranno beneficiare di una partecipazione economica comunale variabile dal 20 fino a un massimo del 50 per cento, rendendo finalmente sostenibili opere che fino ad oggi risultavano difficili da realizzare. La costituzione formale del consorzio, voluta dal Coordinamento Agglomerato Li Lioni, è prevista dopo le prossime elezioni comunali e sarà strutturata con la nomina di un presidente, un segretario, una rappresentanza dei cittadini della borgata, oltre agli organi assembleari.

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