«Siamo la città costiera dove tutto è gratuito, soprattutto nella stagione estiva: parcheggi, spiagge, docce e acqua per rifornire i camper». Il gruppo consiliare “Porto Torres Avanti”, Bastianino Spanu e Costantino Ligas, intervengono sulla possibilità di raccogliere risorse tramite i servizi pubblici a pagamento per rendere la città più accogliente e inclusiva. Troppe le situazione di degrado dove alcuni visitatori si sentono autorizzati ad allestire accampamenti abusivi e bivacchi notturni, con camperisti che sfruttano spazi non consentiti.

«Si sperava, già da questa stagione, di vedere partire il servizio degli stalli blu e i servizi alla balneazione a pagamento, invece, anche quest'anno è tutto gratuito», ribadiscono «con gli introiti dei servizi a pagamento si possono migliorare i servizi per gli accessi per i disabili alle spiagge, servizi igienici e un decoro costante nelle nostre spiagge e in tutto il lungomare. Ma soprattutto si creano posti di lavoro stagionali e una vigilanza costante per impedire gli atti vandalici che devastano il patrimonio comunale». La proposta degli stalli blu e il pagamento dei servizi alla balneazione è stata più volte portata all'attenzione delle commissioni. L’amministrazione comunale aveva previsto di adottare il sistema dei parcheggi a pagamento già da questa estate. Spanu e Ligas chiedono di discutere l’argomento in sede di commissione e di raggiungere una intesa condivisa. «Se si dovesse arrivare a un accordo unitario sulla proposta di istituire le strisce blu e i servizi a pagamento, - concludono - già dalla fine luglio si potrebbe avviare l'iter per una sperimentazione, per poi procedere agli affidamenti dei servizi».



© Riproduzione riservata