Intervento di riqualificazione della rotatoria sud, in corrispondenza del tratto della statale 131, (dal km 229,843 al km 231,559), nel territorio Porto Torres, che resterà chiusa da lunedì 29 luglio a giovedì 8 agosto. I dieci giorni di chiusura saranno necessari agli operai Anas per effettuare i lavori urgenti non più rinviabili a causa della pericolosità della zona.

Si tratta dello svincolo per Alghero –Stintino lungo la camionale dove sono aperti i cantieri di riqualificazione. Teatro di incidenti, la zona è oggetto di interventi di messa in sicurezza, attraverso una rotatoria in grado di regolare la viabilità. Anas assicura che il traffico sulla 131 in direzione Sassari (da Porto Torres) e verso Porto Torres (da Sassari) non subirà alcuna variazione.

