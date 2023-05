La Sagra del Pesce entra di “diritto” nei festeggiamenti della Festha Manna, un ritorno della tradizione per la città di Porto Torres, capace di richiamare centinaia di cittadini e turisti.

Una lunga fila di persone, nella piazza Eroi dell’Onda, ha atteso il proprio turno prima di posizionarsi nei gazebo e consumare a pranzo la frittura dei prodotti ittici pescati nel mare del Golfo dell’Asinara. Dieci quintali di pesce forniti da una ditta locale e altri tre quintali pescati dal gruppo Aps Maestrale, organizzatori dell’iniziativa che dalle 13 hanno cominciato a versare spigole, calamari e gamberi nella maxi padella riempita con 1.500 litri di olio.

Un successo preannunciato per un evento che sottolinea l’importanza della propria cultura gastronomica per una città che, da sempre, è indissolubilmente legata al mare e per cui la pesca rappresenta un forte valore identitario. La padella in acciaio è stata realizzata dalla Cim srl con le misure pari a quattro metri di diametro e in grado di friggere 13 quintali di pesce.

