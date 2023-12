Succede che l’armonia delle melodie sonore si fonda con l’armonia architettonica della basilica di San Gavino. La chiesa romanica, uno dei simboli del patrimonio storico della città di Porto Torres ha ospitato con successo il tradizionale concerto di Natale, con le musiche e i grandi classici natalizi - da Silent Night a Let it Snow passando per Have yourself a marry little Christmas e molti altri – riveduti in chiave jazz, brani che hanno scaldato i cuori degli spettatori che, ieri sera, hanno assistito all’esibizione dell’ensemble formata da Denise Gueye, Marco Occhioni, Simone Faedda, Bruno Bozzu e dalla Polifonica Santa Cecilia.

L’artista Denise Gueye nel suo ruolo di maestro di coro e cantante ha saputo trasmettere nelle sua interpretazione emozione ed entusiasmo. Applausi strappati ad un pubblico numeroso che ha partecipato al concerto, inserito nel calendario di eventi patrocinati dal Comune di Porto Torres per il Natale Turritano 2023, uno dei tanti appuntamenti organizzati magistralmente dall’associazione Musicando Insieme, a cura del direttore artistico Donatella Parodi.

