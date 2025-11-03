«In riferimento alla segnalazione relativa al recapito della corrispondenza nelle zone di Monte Agellu e 167 a Porto Torres, Poste Italiane precisa cheil servizio è svolto in maniera regolare e che i rallentamenti che in alcuni casi possono essersi effettivamente verificati sono attualmente in via di risoluzione.»

Poste Italiane interviene in merito ai disservizi segnalati in alcune zone della città per la mancata consegna della corrispondenza. «Il Centro di Recapito competente, infatti, ha già provveduto a predisporree attivare le soluzioni funzionali a completare il lavoro di recupero entro la settimana in corso e riportare la situazione alla normalità in coerenza con gli standard qualitativi attesi», sottolinea la società. Nell’ultimo periodo, in particolare nella zona popolosa 167, i residenti lamentavano i mancati recapiti delle bollette sui consumi della energia elettrica, con ritardi che facevano scattare la mora. «Poste Italiane, scusandosi con i cittadini per i disagi, assicura sempre il massimo impegno nel garantire un servizio di qualità in linea con le aspettative di tutti i residenti a Porto Torres», conclude la nota.

© Riproduzione riservata