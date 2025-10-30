La biblioteca comunale “Antonio Pigliaru” di Porto Torres, entra nella rosa delle 17 biblioteche italiane finaliste del Premio nazionale “Il Maggio dei Libri 2025”, promosso dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) del Ministero della Cultura.

La candidatura è stata selezionata tra oltre 2.650 iniziative realizzate da biblioteche di tutta Italia nell’ambito della quattordicesima edizione della campagna nazionale per la promozione della lettura. Il Premio “Il Maggio dei Libri”, infatti, nasce per valorizzare i migliori progetti dedicati alla diffusione del piacere della lettura e alla partecipazione culturale promossi da biblioteche, scuole, associazioni culturali, librerie, istituti penitenziari e strutture sanitarie e sociali.

La biblioteca turritana è stata selezionata grazie al ricco calendario di iniziative ideate e curate dalla Cooperativa Comes a cui è affidata la gestione del polo bibliotecario. Un programma coinvolgente sviluppato intorno ai tre filoni del tema 2025, “Intelleg(g)o”, scelto per valorizzare il ruolo insostituibile della lettura come strumento che forma e affina il pensiero, modella intelligenze e ispira ideali: una vera e propria palestra mentale che sviluppa consapevolezza e senso critico. Così, dal 23 aprile al 31 maggio si sono alternate iniziative dedicate a bambini e ragazzi sia in biblioteca che nelle scuole.

Numerose anche le opportunità per gli adulti sia on-line che all'aperto, contest fotografici-librari e azioni di disseminazione di libri negli spazi pubblici attraverso la pratica del libro sospeso. Tra i progetti più significativi “Parole disarmate”, la passeggiata letteraria nel vie del centro cittadino per raccontare la pace attraverso la lettura di opere degli scrittori che hanno sfidato il tempo con il potere delle parole. Una passeggiata definita “urgente” in tempi in cui le voci di guerra diventano sempre più forti e insistenti per ascoltare e riflettere sui molteplici significati di pace che hanno tramandato i più noti scrittori e scrittrici.

Ed è proprio su questa iniziativa che si è concentrata l’attenzione della commissione esaminatrice del premio. La proclamazione dei vincitori è in programma il prossimo 8 novembre, in diretta online sulla piattaforma Zoom. «L’inserimento della Biblioteca “Antonio Pigliaru” tra le finaliste – ha commentato l’assessora alla cultura Maria Bastiana Cocco - rappresenta un riconoscimento importante per Porto Torres, proclamata "Città che legge" anche per il triennio 2024-2026 dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, soprattutto per l’impegno costante nella promozione, fin dalla più tenera età, della cultura e della lettura come bene comune. È dunque motivo di orgoglio per tutti coloro che, con passione e dedizione, lavorano ogni giorno per diffondere l’amore per i libri e per la conoscenza».

Nata nel 2011, la campagna nazionale Il Maggio dei Libri promuove la lettura come elemento chiave di crescita personale, culturale e civile, coinvolgendo enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, associazioni ed editori.

