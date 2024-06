Il sorriso di Sandro, l’ultimo saluto alla moglie Annamaria prima di salire su un mezzo pesante per compiere il suo dovere. «È sul posto di lavoro che sei mancato», sono le prime parole di don Boniface Da durante l’omelia celebrata per l’ultimo saluto a Sandro Ascione, il camionista di 65 anni, originario di Porto Torres, vittima dell’incidente sulla Sassari-Alghero, accaduto il 4 giugno scorso, proprio mentre conduceva l’autoarticolato, precipitato dal cavalcavia.

«Sei venuto qui, nella mia chiesa, il 26 settembre del 2020 per sposarti con Annamaria, e anche ora sarai sempre accanto a tua moglie», ha proseguito il parroco nella chiesa dello Spirito Santo, il luogo scelto dalla coppia, tre anni e mezzo fa, per celebrare le loro nozze.

Giorni felici e di gioia, interrotti da una terribile tragedia, un incidente appena qualche giorno poco prima della Quattro corsie. «Ora Sandro suonerà per te da lassù», ha detto rivolgendosi alla moglie. La chitarra era la sua passione. «È arrivato il momento di rincontrarvi ancora, - ha detto don Boniface - perché davanti alla dipartita di Sandro, nostro amico, fratello e marito, ci vengono in mente le parole di conforto del Signore. Insieme ai suoi fratelli e alle sue sorelle, gli amici e i parenti, ci uniamo alla fedeltà di Dio ed evitiamo di riversare nella rassegnazione tutto l’operato di Dio e il frutto del suo lavoro che diventerà frutto di vita eterna».

A salutarlo in sommesso silenzio una folla di amici, parenti, familiari, presenti nella parrocchia. Quel giorno ha incontrato la morte mentre viaggiava per lavoro da Porto Torres a Oristano, a bordo di un mezzo pesante. A destinazione non è mai arrivato. È precipitato in una scarpata. Sono stati i vigili del fuoco ad estrarlo ancora vivo dall’abitacolo, cosciente e vigile ha riconosciuto un suo caro amico. È deceduto poco dopo.

«Sandro è andato incontro al Signore mentre stava compiendo il suo dovere quotidiano – aggiunge - lui che era una persona speciale, solare, simpatica e la gioia del giorno del suo matrimonio per noi sarà indimenticabile. Una gioia che nonostante questo giorno della tristezza, sopravviverà in eterno».

