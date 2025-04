Continuano le polemiche sulle continue interruzioni idriche a Porto Torres come in altri centri vicini. Il Comune precisa: «I lavori in corso sono il risultato di un’azione coordinata tra il Comune, Abbanoa ed Enas. Si tratta di un piano straordinario, basato su una programmazione precisa che ha voluto concentrare in un solo anno interventi che, in passato, hanno richiesto decenni per l’esecuzione».

L’intervento sulle condotte è diretto alla riqualificazione e ingegnerizzazione della rete idrica urbana che rende necessaria l’interruzione programmata del servizio quando si procede con specifici interventi come la sostituzione dei nodi di collegamento.

Si tratta di un appalto da oltre 4 milioni di euro nell’ambito di un investimento complessivo di 42 milioni per 15 Comuni sardi. «Siamo consapevoli dei disagi causati dalle periodiche interruzioni dell’erogazione idrica e dalle modifiche alla circolazione stradale», aggiunge l’amministrazione, «ma avere coraggio significa anche guardare al futuro e ai benefici che queste opere porteranno. Abbiamo alle spalle oltre 10 anni di problemi legati alle condizioni di condotte obsolete, nel corso dei quali sono state adottate esclusivamente soluzioni tampone. Invece, adesso, si vedono cantieri di opere strutturate e risolutive che richiederanno un grande impegno anche dal punto di vista dei futuri ripristini di strade e marciapiedi».

E ancora: «Avremmo potuto decidere di rinviare questi lavori, chiaramente impattanti, per evitare di essere soggetti alle comprensibili critiche di cittadini e commercianti. Tuttavia, per garantire finalmente infrastrutture moderne, reti efficienti e un servizio idrico di qualità, abbiamo ritenuto l’attività non più rimandabile».

© Riproduzione riservata