Il maltempo porta la pioggia e fa emergere nuove criticità nella chiesetta di Balai Vicino. All'interno del luogo di culto di Porto Torres realizzato su una roccia, davanti la baia omonima, infiltrazioni e perdite d'acqua dalla volta e dai muri, problematiche che si ripresentano occasionalmente, in particolari condizioni meteo con vento e pioggia.

Stessa situazione per il vano ipogeico, a lato della chiesetta detta anche di San Gavino a Mare. In passato l'acqua piovana aveva provocato distacchi di materiale lapidei dalla volta superiore della chiesa, criticità a cui è necessario porre rimedio per evitare rischi sulla staticità dell'intera struttura. All'interno sono stati posizionati due contenitori di raccolta per evitare allagamenti, specie in un periodo così affollato per la presenza continua di fedeli che si recano in pellegrinaggio nella chiesa a picco sul mare. Il moto ondoso è un altro elemento che contribuisce alla erosione costiera, che continua a minacciare il litorale di Porto Torres. L'amministrazione comunale potrà contare sul finanziamento regionale per un intervento di messa in sicurezza e ripristino del tetto, per restituire alla comunità un luogo di culto che conserva la storia dei Martiri Turritani.

© Riproduzione riservata