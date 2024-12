Un’auto ridotta in cenere e altre tre vetture danneggiate dal rogo. L’inferno di fuoco è scoppiato in via Petronia, a Porto Torres, dove i piromani hanno preso di mira una Mercedes Clc, acquistata di recente da un muratore di 52 anni che ha immediatamente denunciato l’episodio ai carabinieri della compagnia locale.

L’auto investita dalle fiamme è esplosa all’improvviso nella notte creando terrore tra i condomini. Poco prima delle 2 un forte boato improvviso e poi in sequenza altri tre hanno messo in allarme l’intero vicinato in prossimità dell’incrocio con via Satta.

Le fiamme hanno distrutto la Mercedes danneggiando anche altre tre auto parcheggiate vicino. Le lingue di fuoco hanno raggiunto le finestre del piano terra, hanno bruciato le serrande, facciata annerita dal fumo, il dispositivo dei campanelli e ridotto in frantumi il vetro del portone d’ingresso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che niente hanno potuto fare per savare il mezzo, ma soltanto limitare i danni alle altre vetture ed evitare che le fiamme raggiungessero i piani alti dello stabile.

Terrore e sgomento negli occhi dei residenti della palazzina dove risiede il proprietario.

«Siamo rimasti intrappolati all’ingresso del portone, il fuoco ci ha impedito di uscire, il fumo rischiava di intossicarci, l'aria era diventata irrespirabile e temevamo che potesse bruciare anche l’edificio» racconta una delle donne residenti. «Un regalo di Natale inaspettato che ha messo paura alle sei famiglie di questa palazzina».

Sull’asfalto le tracce dell’incendio, di probabile origine dolosa, che questa mattina i condomini hanno cercato di ripulire con difficoltà. Nell’emergenza anche i carabinieri che indagano sull’accaduto.

