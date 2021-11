Inciampa in un tombino e cade rovinosamente a terra. Disavventura per una donna di mezza età che, intorno a mezzogiorno, è caduta mentre si accingeva ad attraversare la strada lungo il corso Vittorio Emanuele a Porto Torres, all’altezza dell’incrocio con via Giordano Bruno. Un pericoloso capitombolo per la malcapitata che ha sbattuto la testa riportando diverse lesioni al viso.

La causa del ruzzolone, un tombino al centro della carreggiata che ha creato una sconnessione rispetto al piano di calpestio. Ad assistere all’incidente diversi passanti che hanno prestato i primi soccorsi e allarmato immediatamente il 118. L’equipe medica, intervenuta con l’ambulanza, dopo le prime cure ha trasportato la donna all’ospedale del Santissima Annunziata di Sassari per accertamenti.

Ancora una volta si pone il problema delle anomalie del manto stradale e delle vie dissestate, a volte non del tutto percettibili e, dunque, non prevedibili. Nei giorni scorsi un altro incidente si era verificato lungo i marciapiedi del lungomare. E anche in quel caso erano finite sotto accusa le condizioni della pavimentazione.

