Taglio del nastro per il centro“Medea Info Point” dell’Isola, a Porto Torres. La società del Gruppo Italgas, attiva nella distribuzione del metano in Sardegna, ha inaugurato oggi in viale delle Vigne la struttura alla presenza del sindaco Massimo Mulas, e dell’Ad della società, Ruggero Bimbatti. L’Info Point sarà aperto il martedì e il giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Si tratta del primo di 7 nuovi punti di contatto territoriali che sorgeranno nei prossimi mesi ad Alghero, Oristano, Sestu, Sanluri, Villaperuccio e Siniscola, allo scopo di supportare i clienti finali e le società di vendita nella gestione delle pratiche relative al servizio di distribuzione del gas, come l’allacciamento alla rete e l’attivazione della fornitura.

Il personale di Medea sarà inoltre a disposizione dei residenti anche per fornire informazioni e dettagli in merito agli incentivi e alle promozioni commerciali attive che, nella maggior parte dei casi, consentiranno di ridurre drasticamente le spese di allacciamento. Più nello specifico, per i nuovi allacci alla rete, Medea ha attivato la promozione “GaSmart”, rivolta ai clienti finali, che prevede il rimborso dei costi di allacciamento e l’attivazione gratuita della fornitura.

«L’apertura a Porto Torres del primo Medea Info Point dell’Isola è un ulteriore tassello di quello che rappresenta un servizio utilissimo per la città, atteso da decenni – ha dichiarato il sindaco Massimo Mulas -. Per noi è positivo che la popolazione turritana possa avere a disposizione operatori esperti in grado di aiutare i cittadini nelle varie operazioni e nella gestione delle pratiche, in maniera tale che possano usufruire al meglio dei vantaggi offerti dal servizio». «Siamo felici dell’inaugurazione di questo nuovo punto di contatto con le comunità locali che consentirà a Medea di garantire un servizio sempre più efficiente e diffuso – ha sottolineato l’Ad di Medea, Ruggero Bimbatti -. Il nostro personale è a disposizione per accogliere e supportare i cittadini nella scelta delle soluzioni di allacciamento più idonee che consentiranno loro di beneficiare di una fonte energetica più economica, sicura e sostenibile rispetto alle altre in uso sull’Isola.»

