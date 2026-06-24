Il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, chiude sulla composizione della nuova giunta dopo la sua recente riconferma alla guida del Comune. A seguito della proclamazione dei consiglieri eletti, 13 di maggioranza e 7 di minoranza, pur ancora non decretate le nomine dei sei componenti l’esecutivo, vi è l'accordo sui nomi raggiunto dai partiti della coalizione di centrosinistra.

Tre rappresentanti del Pd con Maria Bastiana Cocco, che manterrà le deleghe alla Cultura, Grandi eventi, Beni archeologici storici e monumentali, Centri storici, Musei e Biblioteche. All’assessora Gavina Muzzetto, anche lei riconfermata, le deleghe all’Ambiente, Protezione civile, Servizi cimiteriali, Randagismo, Sviluppo e recupero delle periferie, Gestione rifiuti, Decoro e Verde urbano, Green economy, Sostenibilità ed efficientamento energetico.

Per Antonello Cabitta, primo ingresso in Giunta con deleghe allo Sport, Politiche sociali e giovanili, Benessere della persona, Politiche dell’Infanzia, Pubblica Istruzione, Igiene e Sanità, Pari Opportunità, Risorse educative. Il ruolo di vicesindaco a Gaetano Mura, primo dei non eletti di Avs, che ha ricevuto la delega al Bilancio, Tributi, Patrimonio e Demanio, Aziende e Partecipazioni comunali, Connettività, Programmazione, Manutenzioni, Lavori Pubblici. Per Claudio Piras di Orizzonte Comune, le deleghe al Commercio, Personale, Polizia locale, Politiche del Lavoro e dell’occupazione, Formazione professionale, Sicurezza sul lavoro, Pesca, Agricoltura, Artigianato, Politiche comunitarie, Turismo, Politiche Asinara. Infine Cristina Capuana, funzionaria ufficio Appalti Asl, figura tecnica espressa da Porto Torres Avanti Asl, Edilizia Privata, Trasporti, Viabilità, Infrastrutture, Reti e internazionalizzazione, Attività produttive e Industria.

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