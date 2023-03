Il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas risponde alle accuse di “abbandono della zona industriale” mosse dal gruppo consiliare del Psd'az.

«Da tempo ho sottoposto il tema al presidente del Consorzio industriale, riscontrando grande attenzione e disponibilità - dichiara oggi Mulas -. Il Consorzio ha in fase di conclusione l’esame di un partenariato pubblico-privato per la realizzazione dell’illuminazione nelle vie Pigafetta, Vivaldi, D’Albertis e Malaspina, per un totale di 150 nuovi punti luce».

«Ma, considerata l’emergenza, si sta valutando di intervenire direttamente su alcune strade, fermo restando che gli interventi complessivi saranno realizzati nell’ambito delle opere descritte.Non si tratta - precisa - di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ma di realizzare una nuova rete di illuminazione pubblica, oggi inesistente, esclusa l’area dell’ex polo conciario dove, invece, l’infrastruttura è presente e dovrà essere ripristinata», conclude Mulas.



