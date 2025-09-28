Martedì 30 settembre alle ore 18, presso la “sala eventi” del ristorante l’Ostrica di via Lungomare Balai a Porto Torres, si celebrerà il Congresso Cittadino della Sezione locale del Psd’Az. Con la convocazione del Congresso Cittadino, si esaurisce il mandato del commissario straordinario della Sezione A. S. Mossa,Tore Fadda. Il momento congressuale sarà l’occasione per tracciare le linee politiche che attueranno i futuri dirigenti eletti dall’assemblea. Linee guida che determineranno gli indirizzi politici a cui i Sardisti turritani dovranno riferirsi nell’attività politica, sia interna al Partito, che quella rivolta alle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Porto Torres.

«L’auspicio della sezione A. Simon Mossa è che questo congresso diventi quel momento di discussione e confronto che favorisca quel salto di qualità utilealla politica locale. Politica sempre più improntata in confronti sui social, che poi, pertanto, si traduce in sterili discussioni più virtuali che reali», sostiene il commissario Fadda. A tal fine la Sezione A. Simon Mossa ha deciso di invitare ai propri lavori, non solo le autorevoli rappresentanze Istituzionali del Territorio, ma anche tutti i Segretari e portavoce dei partiti politici presenti in città, che negli anni hanno consolidato storia e presenza politica. Al commissario Tore Fadda è pervenuta una Tesi politica elaborata da apposito un gruppo di lavoro.

Tesi che conterrà la posizione dei sardisti su dinamiche interne al Partito e suggerimenti sulla politica del Psd’Az in Sardegna, oltre, chiaramente ai criteri politici a cui dovrà ispirarsi la nuova segreteria della Simon Mossa, nella fase che precede la competizione elettorale comunale del 2026. Ai lavori hanno garantito la presenza, oltre a numerosi segretari appartenenti alla Federazione di Sassari, Il segretario nazionale del Psd’Az Christian Solinas,il presidente del Partito Antonio Moro ed il vice segretario nazionale Gian Carlo Acciaro.

