Un percorso formativo e di qualificazione per figure specializzate di operatori socio sanitari (Oss). L’iniziativa è del Comune di Porto Torres che rivolge il corso a favore dei cittadini inoccupati.

Nell’ambito dei servizi sociali è stato rilevato che, in questi ultimi anni, all’ente sono pervenute diverse istanze, segnale di un incremento di persone che necessitano di assistenza e supporto in ambito domiciliare, personale e familiare. Il corso di Oss rappresenta dunque una opportunità di lavoro nel territorio.

Destinatari delle agevolazioni sono i cittadini residenti nel Comune alla data della delibera approvata dalla giunta. Il contributo concesso dall’ente alle spese di iscrizione e frequenza è di mille euro, da assegnare in forma di voucher a ciascuno dei 25 partecipanti che presentano un modello Isee di importo non superiore ai 18mila euro. I criteri per l’assegnazione del voucher andranno valutati in ordine crescente alle domande pervenute.

La sede di svolgimento del corso sarà individuata all’interno del territorio comunale. La richiesta di istituire un corso di formazione Oss era stata presentata dal consigliere M5s Sebastiano Sassu.

