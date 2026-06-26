Dopo la firma del decreto sindacale che di fatto ha ufficializzato la nomina dei sei assessori componenti la Giunta, il sindaco Massimo Mulas, riconfermato alla guida del Comune di Porto Torres, ha convocato, a pochi giorni dalla sua proclamazione ufficiale e dei nuovi consiglieri, la seduta di insediamento del Consiglio comunale per mercoledì 1° luglio alle ore 17, nella sala consiliare del Municipio di piazza Umberto I. La seduta sarà presieduta dal consigliere anziano per preferenze, Gavino Ruiu, che dirigerà i lavori fino all’elezione del nuovo presidente del consiglio. Il primo punto all’ordine del giorno la elezione diretta del primo cittadino e dei consiglieri comunali del 7-8 giugno con esame della condizione e la convalida degli eletti e dei consiglieri subentranti, con sette esponenti del Partito democratico - Gavino Ruiu, Alessandro Carta, Rossella Mellino, Gianpiero Madeddu, Massimiliano Ledda, Pinuccio Vacca e Claudia Pintus- per Alleanza Verdi e Sinistra i consiglieri Francesco Pintus e Antonio Cossu, con Giulia Manca presidente del Consiglio, mentre Giovanna Manca e Patrizia Madeddu per Orizzonte Comune e Anna Spanu per Porto Torres Avanti. Sette seggi alla minoranza composta dai consiglieri eletti nella coalizione del centrodestra, con Gian Mario Sircana e Ivan Cermelli candidato sindaco. Nelle liste del gruppo sardista civico identitario, la consigliera Sara Dettori, candidata sindaca, Ico Bruzzi e Anita Giaconi di Sardegna al Centro, Carlo Cossu di Sardegna Vera e Costantino Biello del Partito sardo d’Azione. La seduta procederà con il giuramento del sindaco Mulas, la presa d'atto della comunicazione del primo cittadino di nomina dei sei assessori compreso il vicesindaco, tre donne e tre uomini, a partire dai tre dell’esecutivo espressione del Pd, con Maria Bastiana Cocco alla Cultura, Gavina Muzzetto all’Ambiente, Antonello Cabitta assessore allo Sport, Claudio Piras di Orizzonte Comune al Commercio e Cristina Capuana figura tecnica di Porto Torres Avanti, con delega principale all’Urbanistica, e Gaetano Mura al Bilancio (vicesindaco) – seguirà la elezione della presidente del Consiglio Comunale, Giulia Manca di Avs e dei vice presidenti. La seduta si chiuderà con la elezione dei componenti della Commissione elettorale comunale, oltre dei due consiglieri comunali componenti della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari.

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