Ottanta allievi sul palco della Scuola civica di musica “Fabrizio de Andrè” di Porto Torres, protagonisti dei saggi musicali di fine corso dell’annualità 2022-2023. Si sono conclusi con successo nei giorni scorsi, presso l’Auditorium della scuola di via Pacinotti, la struttura comunale dove si sono svolte le lezioni dei vari strumenti, di canto e della musica di insieme.

Ad esibirsi gli allievi iscritti ai nove corsi attivi di batteria, chitarra classica e moderna, pianoforte, canto sardo e moderno, clarinetto, flauto traverso e violino, guidati in modo egregio da undici docenti: Alessandro Canu, Giuseppe Loriga, Laura Lambroni, Maria Luisa Congiu, Massimo Cossu, Diego Salis, Emila Zavala Lopez, Pina Muroni, Tony Chessa, Alessandra Cocco e Angelica Loriga. Tutti gli studenti si sono cimentati davanti al pubblico in programmi vari ed articolati, impaginati non solo con brani da studio ma anche con alcuni capolavori della letteratura musicale classica, dai valzer ai preludi di Chopin alle sonate di Mozart e fino agli estratti della musica di Bach.

Un repertorio di alto livello che, spaziando dalla musica barocca fino ai nostri giorni, ha dato modo agli interpreti, bambini e ragazzi, di mostrare il loro valore frutto di talento e serio impegno. Grande soddisfazione del direttore della Scuola civica di musica, Donatella Parodi: «La scuola offre momenti non solo di cultura musicale ma anche di socializzazione, elemento fondamentale per sviluppare la creatività, le relazioni tra coetanei e un armonioso sviluppo psicofisico».

