I Flintstones superano l’esame della discesa delle “Vasche da Bagno” e vincono la gara goliardica messa in scena dalla Pro loco di Porto Torres, nel cuore della città.

Tra le due ali di folla che hanno accompagnato la manifestazione, si è svolta la performance dei cinque gruppi partecipanti. Al secondo posto la vasca di Barbie, mentre sul terzo gradino del podio Pikachu, seguiti dagli altri carri attrezzati di ruote che hanno percorso il corso Vittorio Emanuele, ovvero la Locomotiva e Pinocchio.

Una sfida piena di ostacoli per ciascuna vasca che ha affrontato degli imprevisti lungo il percorso per dimostrare alla giuria di saper restare in gara, mantenendo il miglior tempo, mostrando creatività e fantasia nella realizzazione del costume, nella scenografia e coreografia. Al primo classificato è stato consegnato come premio un buono da 150 euro da spendere nella gioielleria i Giganti, il secondo si è aggiudicato una escursione all’Asinara con la società Punta Scorno e infine l’equipaggio della terza vasca ha vinto la “pizzata” nel ristorante Piazza Garibaldi.

