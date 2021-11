Grave incidente nello svincolo di Li Pidriazzi a Porto Torres. Due auto si sono scontrate nell’incrocio tra la ex 131 e la strada provinciale 25, all'altezza della Casa cantoniera, un impatto violento che ha fatto ribaltare entrambe le auto, finite sull’isola spartitraffico. Il bilancio è di tre feriti: una ragazza è stata trasportata con l’elisoccorso al Santissima Annunziata di Sassari, altre due persone, dopo aver ricevuto i primi soccorsi dai sanitari del 118, sono state trasferite all’ospedale civile in ambulanza.

Ancora tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente.

Lo scontro è avvenuto poco prima delle 10 quando, probabilmente per cause ancora da accertare, la Kia Picanto mentre da Sassari procedeva sulla ex 131 in direzione Porto Torres si è scontrata con una Hyundai i10 sbucata dalla provinciale 25, la strada che conduce a Sorso. Le vetture a seguito dell’impatto sono finite capovolte sull’aiuola.

I vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres, intervenuti sul posto, hanno estratto i feriti dalle auto.

Nel campo vicino è atterrato l’elisoccorso che ha provveduto a trasportare una delle ragazze che si trovava a bordo della Hyundai. Soccorsi in codice giallo, gli altri due feriti sono in condizioni non critiche.

Sul posto anche i carabinieri per i dovuti rilievi e la ricostruzione della dinamica, la polizia di Stato e gli agenti della Polizia locale rimasti impegnati per oltre un’ora a disciplinare la viabilità.

