Tra Natale e Capodanno nella città di Porto Torres si ripropongono quattro giorni all’insegna di giocoleria, attività di gruppo e clownerie. Si chiama “Mi metto in gioco a Natale”, l’evento organizzato dall’associazione Circolare nelle giornate dal 27 al 30 dicembre dalle 10 alle 12 presso l’oratorio di via 4 Novembre.

La partecipazione gratuita è aperta a bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 6 ai 13 anni, un’occasione per trascorrere piacevoli mattinate di gioco e divertimento e per conoscere il mondo del Circo Sociale. Non ci sono animali ma le arti circensi hanno come fine ultimo la diffusione della giustizia e del benessere sociale. I mezzi utilizzati sono strumenti pedagogici alternativi per lavorare con diversi tipi di ragazzi e bambini e apportare loro benefici e integrazione.

Il percorso è guidato da educatori capaci di stimolare la giusta curiosità per le attività circensi, attività in cui i veri protagonisti sono i ragazza. L’iniziativa è inserita nel calendario di eventi patrocinati dal Comune di Porto Torres per il Natale Turritano 2023.

