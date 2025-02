Nuova ondata di atti vandalici e furti ai distributori automatici di snack e bevande nelle scuole cittadine di Porto Torres. In pochi mesi almeno una decina sono stati presi di mira.

Dagli istituti superiori alle medie e fino alle elementari, i ladri si accaniscono sulle macchinette danneggiando le strutture scolastiche del territorio.

L’ultimo tentativo di furto si è verificato stanotte ai danni della scuola primaria Dessì in viale delle Vigne. Una banda di ragazzini, utilizzando uno strumento apposito, ha forzato l’ingresso dello stabile interessato da lavori di riqualificazione e ha danneggiato la porta. Un tentativo di effrazione fallito, probabilmente perché disturbati da qualcuno. Il danno però resta.

Oggi i collaboratori scolastici, non riuscendo ad aprire la porta, hanno allarmato i vigili del fuoco e i carabinieri. Sul posto è intervenuto anche il titolare della ditta che svolge i lavori di riqualificazione della scuola, provvedendo immediatamente a cambiare la serratura.

«È l’ennesimo allarme nella scuola, il quarto tentativo in pochi mesi», spiega la dirigente, Annarita Pintadu.

«È successo anche nel plesso di Borgona e l’obiettivo è sempre lo stesso: ignoti che agiscono nella notte e prendono di mira i distributori automatici portandosi via i pochi spiccioli».

Le attività didattiche si sono svolte regolarmente, ma in altri casi i vandali hanno ridotto in frantumi i vetri delle finestre, danneggiato porte di ingresso e le stesse macchinette, portandosi via il contenuto. «Lo fanno periodicamente – aggiunge Pintadu – pertanto riteniamo di prendere in seria considerazione il problema dei distributori automatici per cercare di trovare una soluzione». Nei giorni scorsi è scattata l’ennesima denuncia anche al liceo Paglietti di Porto Torres, dove uno dei distributori era stato aperto e svuotato.

