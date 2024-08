Evento da incorniciare, il Carnevale Estivo turritano ha ricevuto la benedizione della delegazione del Carnevale di Viareggio per la fantasia dei carri, le maschere e la grande partecipazione, una fiumana di persone arrivate anche dai paesi limitrofi. Hanno consacrato il successo della manifestazione, ritornata a Porto Torres dopo 9 anni di pausa e in occasione del 50esimo anniversario dalla prima edizione. Un tappeto di mille coriandoli tra la folla, lanciati dai cinque carri addobbati a festa per sfilare sul lungomare e nel corso.

La giuria ha premiato Art Party come miglior carro, un tripudio di colori e 170 figuranti al seguito, una coreografia e scenografia che hanno illuminato la scena. Al secondo posto il carro di “Harry Potter”, un omaggio ben servito al noto giovane mago e ai film che lo hanno visto protagonista per la gioia dei bambini e degli adulti. Si sono esibiti davanti ai giurati che dalla tribuna, ai piedi della torre Aragnese, hanno assistito alle varie performance. Terzo posto per il carro Paris bella époque, con al seguito le ballerine del can-can, i costumi tra piume e lustrini di una Parigi d’epoca e l’allegria condivisa con il pubblico. Il quarto carro premiato è stato Casinò che ha offerto tra carte e roulette una divertente combinazione di immagini del gioco. Infine la Fabbrica di cioccolato dei bambini, con esibizioni di piccole e piccoli ballerini, un mix di divertimento e colori.

Il corteo, partito dalla rotonda di Balai, è stato aperto dalle piccole ballerine della scuola di danza di Babajaga, seguite dalle maschere Burlamacco e Ondina, simbolo del Carnevale di Viareggio.

Hanno partecipato anche le maschere del gruppo estemporaneo Steampunk ARKadia con l’ex sindaco Sean Wheeler che indossava un costume originale. A condurre la serata sono stati gli speaker storici, Pier Luigi Fiori e Luciano Difraia, che hanno animato l’evento. Il tutto si è svolto tra due ali di folla, un pubblico immenso ma ordinato di oltre 20mila persone, e un servizio di sicurezza garantito da venti vigilanti della Guardia nazionale, ingaggiati dalla Pro Loco di Porto Torres presieduta da Anna Maria Zara, organismo regista della manifestazione, una macchina complessa ma riuscita che ha visto schierate le forze dell’ordine, dai carabinieri agli agenti della Polizia locale, con mezzi di soccorso dell’Avis locale e di Campanedda pronti per le emergenze.

Ospiti del Carnevale Estivo i rappresentanti del Carnevale di Viareggio che hanno fatto parte della giuria composta anche dai giornalisti e amministratori locali. In particolare erano presenti, la presidente del consiglio del comune Toscano, Paola Giffuni, capogruppo della maggioranza civica che governa Viareggio, David Zappelli e Andrea Mazzi addetto alla comunicazione della Fondazione Carnevale di Viareggio e il ballerino sardo Stefano Ledda.

L’evento si è concluso con la premiazione a tutti i carri allegorici partecipanti, seguita dallo spettacolo musicale affidato al dj set di Noche de Perero.

