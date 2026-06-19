Perde il controllo dell’auto e finisce contro un palo della illuminazione pubblica. L’incidente è successo a Porto Torres nel pomeriggio, intorno alle 16, in via Sassari, nell'incrocio con via Migheli.

L'uomo, 82enne, alla guida di una Citroen C5, mentre svoltava nella rotatoria all'altezza di via Indipendenza in direzione Sassari, probabilmente colto da malore non è riuscito ad evitare il palo, rimasto danneggiato.

A seguito del forte impatto l’anziano ha riportato alcune escoriazioni alle braccia, con trauma al collo. A prestargli le prime cure gli operatori sanitari del 118, intervenuti sul posto con due ambulanze del 118.

L'82enne è stato trasferito al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari per accertamenti. Presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del palo e della strada. I carabinieri della compagnia di Porto Torres ha effettuato i rilievi per la ricostruzione della dinamica. Sul posto anche la polizia locale per la disciplina della viabilità.

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