Per alcuni mesi hanno creato disagi agli automobilisti in ingresso e in uscita alla città di Porto Torres. Domani, 17 gennaio, sarà aperta al traffico veicolare la carreggiata di via dell’Erica, nel quartiere Serra Li Pozzi, nella direzione che collega via Sassari a via delle Vigne per consentire la prosecuzione dei lavori di realizzazione della rotatoria in corrispondenza dell'incrocio con via dei Corbezzoli e via degli Ulivi.

L’apertura sarà possibile grazie al completamento dei lavori della fase 1, mentre si darà inizio ai lavori della fase 2, come previsto dal progetto esecutivo dell’opera, che include la sistemazione e la messa in sicurezza del manto stradale di via dei Corbezzoli, per il tratto compreso tra la rotatoria in progetto e la rotatoria su viale delle Vigne. I lavori - per un ammontare di 350mila euro, - verranno realizzati grazie ai fondi che il Comune ha ottenuto partecipando ad un bando regionale specifico per gli interventi di bitumatura.

© Riproduzione riservata