Fiamme dalla cabina dell’energia elettrica, scoppi ripetuti che hanno fatto scattare l’allarme. In via Indipendenza, in prossimità dell’incrocio con via Manno, nel centro di Porto Torres, il fumo e le scintille hanno richiamato l’attenzione dei residenti che preoccupati hanno chiamato il 115.

Un probabile surriscaldamento delle apparecchiature della cabina Enel ha innescato un principio di incendio con inevitabili disservizi nella rete di distribuzione dell’energia elettrica. I vigili del fuoco del distaccamento locale sono accorsi sul posto insieme agli addetti dell'Enel.

Le fiamme sono state domate e sono iniziate le operazioni per ripristinare i collegamenti. All’interno della cabina sono ancora in corso gli interventi di riparazione di un tratto di rete rimasto senza corrente.

Disagi e lamentele nel quartiere dove residenti ed esercenti hanno dovuto rinunciare all’utilizzo di forni, frigoriferi e attrezzature necessari in molti casi allo svolgimento dell’attività.

Gli operai Enel assicurano che grazie ad un gruppo elettrogeno il servizio verrà riattivato per la quasi totalità degli utenti.

