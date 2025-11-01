Cantieri sulle strade che si chiudono e si riaprono, a decine per diversi interventi, tra rifacimento dell’asfalto e i lavori per la fibra ottica che stanno interessando diverse zone della città. Per l’amministrazione comunale di Porto Torres si tratta di opere necessarie, ma i residenti fanno l’elenco delle strade rattoppate.

E Forza Italia denuncia «la totale assenza di programmazione e coordinamento da parte dell’amministrazione comunale nella gestione dei lavori pubblici e degli interventi sulle reti cittadine».

Per la segretaria cittadina di Fi, coordinata da Pierluigi Molino: «È diventato ormai un copione: interi quartieri restano paralizzati per mesi da cantieri infiniti, scavi, deviazioni e disagi, per poi essere nuovamente riaperti a distanza di poche settimane per ulteriori lavori su gas, fibra ottica o fognature. Un caos amministrativo che non solo esaspera i cittadini, ma genera uno spreco colossale di denaro pubblico e dimostra l’incapacità di chi governa la città di coordinare interventi fondamentali in modo razionale».

Nella stagione estiva è stato asfaltato un tratto di via Alfieri, da via Libio a via Sacchi. Oggi, nello stesso tratto, si torna a scavare per nuovi interramenti.

«Riceviamo quotidianamente segnalazioni dai residenti che lamentano lavori ripetuti, cantieri infiniti e strade appena rifatte e subito distrutte», sottolinea Forza Italia che avanza una proposta funzionale: «Istituire una cabina di regia unica per la pianificazione dei lavori pubblici, che obblighi tutti gli enti coinvolti: Comune, Abbanoa, Enel, Italgas, compagnie di telecomunicazioni a condividere un piano unico degli interventi, per evitare che le stesse vie vengano scavate più volte e che i costi si moltiplichino inutilmente», conclude Molino.

