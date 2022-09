Cento anni di amore per il mare: Luigi Occhineri festeggia a Porto Torres un secolo di vita con la gioia e gli abbracci della famiglia e del vicesindaco Simona Fois.

Classe 1922, Gino, come lo conoscono in tanti, è nato a Campi Salentina, in provincia di Lecce, ma nel 1954 decise di trasferirsi a Platamona, sul litorale turritano, dove costruì gran parte delle casupole di mare destinate alle vacanze balneari: un mestiere svolto con passione tanto da meritarsi l’appellativo di “Sindaco di Platamona”.

Nei suoi ricordi le immagini della seconda guerra mondiale a cui partecipò come combattente. Poi l’attività di videoreporter, con la scelta della Sardegna come luogo ideale per le sue riprese. Un amore a prima vista che lo portò a trasferirsi nell’Isola. Una nuova realtà, un nuovo percorso di vita e di amore.

Conobbe la moglie Emma Vannucci, con la quale ebbe un figlio, Roberto. Intraprese nuove attività tra il Pastificio Pesce, dove fu assunto come responsabile, e la Sarda Laterizi, nell’area industriale di Porto Torres.

In tutti questi anni non ha mai lasciato il borgo di Platamona, dove ha sempre vissuto con la famiglia.

© Riproduzione riservata