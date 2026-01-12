La Feneal Uil, in previsione del XIX° Congresso Nazionale, al fine di coinvolgere un ampio consenso e dibattito che scaturisca dal territorio e dalla volontà degli associati, promuove un incontro con i lavoratori delle imprese Edicom e Bng e gli iscritti e simpatizzanti del territorio di Porto Torres e comuni limitrofi. L’Assemblea si terrà giovedì 15 gennaio alle ore 15,30 presso la sala riunioni dell’incubatore imprese, nella zona industriale di Porto Torres in via Domenico Mille lire. Nell’Assemblea, oltre ad eleggere i delegati al CongressoRegionale che si terrà a Cagliari il 18 marzo 2026, verranno illustrate le tesi congressuali, ed esaminate le iniziative da intraprendere a sostegno della vertenza del territorio per superare le criticità del settore industriale nel Nord Ovest della Sardegna e orientarlo verso un futuro più sostenibile e competitivo. Particolare attenzione verrà posta ai temi sulla salute e sicurezza nei cantieri, al rinnovo degli integrativi territoriali e all’incremento delle prestazioni delle Casse Edili a favore dei lavoratori.

