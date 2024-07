La giunta comunale di Porto Torres ha dato il via libera alla concessione di valorizzazione dell’ex Ostello della Gioventù, la struttura ricettiva situata davanti alla spiaggia di Balai.

Nei prossimi mesi partiranno i lavori di ristrutturazione dello stabile, costruito nel 1972, per dare vita al progetto architettonico, elaborato sulla base di un concetto innovativo di Hotel a basso impatto ambientale e ad alta efficienza energetica, prediligendo per il suo recupero l’uso di materiali naturali.

Dieci le stanze previste all’interno dell’edificio collocato in un terreno di circa 640 metri quadri in zona omogenea B3, adibito a standard pubblico S2 (spazi per attrezzature di interesse comune) del Prgc vigente del Comune di Porto Torres. Il progetto originario risale al 1972. Ognuna delle 10 future camere sarà dotata di bagno interno con illuminazione e aerazione naturale.

Al piano terra troveranno collocazione quattro camere (due triple e due doppie), un locale adibito a bar- prima colazione, un deposito con funzione di servizio igienico per il personale e per gli avventori del bar, e la hall-reception. Al piano primo si realizzeranno sei camere (1 tripla e 5 doppie), ed un piccolo locale deposito. Dalla tecnologia nelle camere è prevista una buona connessione Wi-Fi, una televisione smart, una facile regolazione della temperatura o delle luci, un accesso elettronico alla camera. A ciò si aggiungeranno trasformazioni tecnologiche in grado di creare un’interazione e una connessione fra struttura e ospite accompagnandolo in tutte le fasi del soggiorno. La connessione ad internet diventa allora il minimo comune denominatore attraverso cui tutte le tecnologie parlano fra loro sia all’interno della stanza sia in tutto l’Hotel.

Dell’attuale edificio si conserveranno esclusivamente le murature perimetrali e i solai, tutto il resto sarà oggetto dell’intervento di manutenzione straordinaria. Le partizioni interne saranno quasi del tutto demolite per consentire una differente dislocazione degli ambienti. La distribuzione interna del nuovo Hotel è stata concepita per le nuove funzioni che dovrà avere in futuro. Il blocco scale, in avanzato stato di degrado e strutturalmente compromesso, verrà demolito e realizzato in posizione tale da sfruttare al meglio la futura disposizione degli ambienti comuni e delle camere.

© Riproduzione riservata