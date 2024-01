Il Comune di Porto Torres ha disposto la revoca delle concessioni cimiteriali di 74 loculi nel nuovo cimitero di Ponte Pizzinnu e 8 nel cimitero di via Balai.

A firmare l’ordinanza è stato il sindaco Massimo Mulas, un procedimento di revoca provvisoria in attesa di dare il via a tutti gli atti inerenti alle procedure di costruzione dei nuovi blocchi di loculi, cellette ossario, campi di inumazione nel cimitero di Ponte Pizzinnu.

L’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune dando agli interessati il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni, memorie scritte e documenti, preavvertendo che, trascorso tale termine, il procedimento si sarebbe concluso con un provvedimento espresso di revoca. Nel termine di 10 giorni non è pervenuta nessuna osservazione in merito.

Pertanto l’ordinanza dispone che vengano requisiti i loculi cimiteriali già affidati in concessioni ai singoli richiedenti ma non ancora utilizzati e ubicati all’interno del cimitero di via Balai e di Ponte Pizzinnu, con esclusione di quei loculi già occupati provvisoriamente.

