Prima un tentato furto con scasso in un negozio del centro e poi un furto con spaccata nel centro commerciale di elettrodomestici da Unieuro, in via Da Palestrina, a Porto Torres. Protagonista un ladro seriale che nella notte della vigilia di Pasqua, tra domenica 31 e lunedì 1 aprile, ha trafugato cellulari e altri prodotti.

Alle 3.15 ha tentato il colpo nel negozio Cannabiside, nel corso Vittorio Emanuele, nel cuore della città. Armato di un piede di porco ha scassinato una delle vetrine che esponeva prodotti di cannabis light, con l’obiettivo di prelevare le monete. Non riuscendo al primo colpo, ha proseguito nella sua azione spaccando una seconda vetrina di un distributore di alimenti e bevande. «I danni ammontano a circa duemila euro – spiega il proprietario – ma non ha centrato l’obiettivo che era quello di portarsi via il denaro. Nel frattempo il ladro è stato ripreso dalle telecamere esterne e speriamo venga rintracciato al più presto».

Il negozio di Cannabiside (foto Pala)

Più tardi, alle 3.30 del mattino, si è diretto verso il centro commerciale Uniero. Qui ha spaccato la vetrata della porta d’ingresso e una volta all’interno ha danneggiato due vetrine da cui ha prelevato i cellulari esposti e altri prodotti di elettronica. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Porto Torres a cui i titolari delle attività commerciali hanno immediatamente presentato denuncia.

Secondo le prime indagini l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe commesso altri furti nella città di Alghero. Presso il centro H24 di via Diaz, il ladro seriale ha messo a segno un furto con scasso provocando danni al distributore di bevande. I militari sono sulle sue tracce.

© Riproduzione riservata