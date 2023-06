Lavori in corso in via Ponte Romano, interventi per ripristinare il manto stradale così da liberarlo dalle insidie e dai pericoli per i passanti e gli automobilisti. Dopo la protesta, i residenti di uno dei quartieri al centro della città di Porto Torres, considerato tra i più popolosi, hanno tirato un sospiro di sollievo.

L’intervento prevede il risanamento della superficie stradale, con l’eliminazione dello strati ammalorati la posatura dell’asfalto. Gli abitanti di via Petronia alta, via Paglietti e via delle Terme, lamentavano la presenza di buche e ostacoli che impedivano il passaggio agevole di pedoni e mezzi.

Dopo la chiusura al traffico di un tratto di via Ponte Romano a causa degli scavi archeologici, ai residenti non restava che attraversare quel tratto di strada insidioso, dove riaffiorano le vecchie rotaie dei treni della Rete ferroviaria italiana, la pavimentazione logorata da buche e avvallamenti e da un picchetto sporgente. In alcuni tratti, inoltre, l’asfalto è scomparso a causa dell’usura e i binari rappresentano un rischio per coloro che vi transitano.

