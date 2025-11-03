Il Piano urbanistico comunale di Porto Torres approda in Consiglio per l’approvazione definitiva dopo vent’anni. Nel 2022 la costituzione dell’Ufficio di Piano che ha individuato le competenze necessarie per portare a compimento il procedimento, un iter bloccato da ormai cinque anni perché ritenuto incompleto.

Lo strumento principe della programmazione politica della città arriva in aula, nonostante le contrapposizioni tra maggioranza e opposizione, concentrate in particolar modo sulle Zone F di sviluppo turistico, individuate nelle zone di collegamento tra agro e urbano diffuso.

Dopo l’ultima commissione Urbanistica, presieduta da Gavino Sanna, alla presenza dell’assessora Gian Simona Tortu, il Puc sarà oggetto di discussione per il via libera.

Il Puc adottato nel 2014 non ha mai raggiunto la sua fase conclusiva. Il procedimento avviato dall’amministrazione Mulas si concluderà con l’approvazione a cui seguirà da parte degli Enti competenti, a garanzia della conformità del piano alle normative sovraordinate e agli obiettivi di tutela e valorizzazione del territorio.

