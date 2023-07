Una sola doccia a disposizione di centinaia di bagnanti e per di più con il pozzetto intasato. Il “caso” riguarda il servizio della spiaggia di Balai, sul litotale di Porto Torres.

«Sarebbe utile ripristinare le altre docce sull’arenile più frequentato della città – osserva Bastianino Candidda, uno degli utenti della rinomata spiaggia - e rendere decorosa l’unica doccia utilizzata da molti ma sporca di sabbia, con l’acqua che non defluisce ed emana un odore sgradevole, quindi non proprio fruibile dal punto di vista igienico».

Il servizio è stato più volte preso di mira dai vandali e in seguito riparato dall’amministrazione comunale e da qualche bagnante che, con grande senso civico, si è armato di attrezzi risistemando la doccia gratuita al servizio della comunità.

E qualcuno propone di installare rubinetti a pagamento, lavapiedi a gettone in riva al mare come in altre località turistiche, per coprire i costi di realizzazione e gestione piuttosto elevati per gli allacciamenti alla rete idrica e fognaria e per sopportare gli sprechi.

