L'8 ottobre si celebra la Giornata Internazionale della Dislessia. Per l’occasione, mercoledì sera, il Palazzo del Marchese, sede istituzionale del Comune di Porto Torres, si illuminerà di turchese in adesione alla campagna internazionale “Uniti per la Dislessia”,coordinata dall’ associazione Disfam e dall’Osservatorio Internazionale sulla Dislessia e altre Difficoltà Specifiche di Apprendimento (Oidea). L’iniziativa punta ad accendere i riflettori sul disturbo dell’apprendimento che colpisce almeno il 10% della popolazione mondiale. Una condizione spesso invisibile e ancora troppo sottovalutata. Proprio perché non si vede, la dislessia viene spesso diagnosticata in ritardo, contribuendo a insuccessi scolastici e, in molti casi, all’abbandono degli studi. Con l’adesione alla Campagna anche Porto Torres si unisce quindi a comuni, parlamenti, assemblee nazionali, senati e altre istituzioni di tutto il mondo cheillumineranno di turchese i propri edifici come segno di solidarietà, rendendo maggiormente “visibile” la Dislessia.

