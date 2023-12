Il Comune di Porto Torres ha pubblicato il bando per la concessione, in gestione annuale, di alcune strutture sportive mediante pagamento di una tariffa. Sono cinque gli impianti che potranno essere affidati a società e associazioni, tra questi la pista di atletica leggera di piazza Cagliari 70, il campo di calcio sempre di via delle Vigne, il campo Occone di via Petronia, la palestra Judo ex ludoteca Monte Angellu e la palestra Karate del PalaMura.

I soggetti che possono presentare istanza sono i consorzi di società sportive, le associazioni o società sportive affiliate a Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva, Federazioni ed Enti di promozione sportiva, società sportive, cooperative di servizi o gruppi, preferibilmente giovanili, rappresentativi di realtà sociali, culturali e sportivo-ricreative locali che operano senza scopo di lucro.

La durata della concessione è di 12 mesi, a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione. Le domande, redatte in carta semplice e firmate digitalmente, dovranno pervenire al protocollo dell’ente entro la data di scadenza fissata per l'8 gennaio 2024, utilizzando l’apposita modulistica.

