Via libera ai nuovi interventi per l’aumento del patrimonio boschivo, da attuare nel territorio di Porto Torres, grazie ai nuovi finanziamenti regionali che ammontano complessivamente a circa 285mila e 434 euro.

La commissione Ambiente, presieduta da Gianpiero Madeddu ha approvato il piano dell’annualità 2024 che per l’anno in corso vedrà impegnati 13 lavoratori – un capo cantiere, un muratore qualificato e 11 giardinieri qualificati - nelle attività di cura e manutenzione di parte delle importanti aree verdi della città, in totale 130 metri quadri di superficie su 400 esistenti. Tutto nel rispetto del programma approvato con delibera regionale sull’aumento, la manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo sui terreni situati in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti di incenerimento da rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile.

Ad illustrate gli interventi, ben 24 in diverse zone del territorio comunale, la funzionaria responsabile del progetto Forestazione, Maria Elena Sini.

La prima area di intervento è stata individuata in via Gobetti, angolo via Monti, dove si prevede la pulizia dell’area, la potatura delle piante arbustive ed arboree, la riqualificazione della staccionata esistente posizionata lungo i marciapiedi sulla via Monti, con sostituzione di quella presente in via Gobetti. Pulizia e manutenzione dello steccato anche in via Pertini. Nell’area tra via Gramsci e via Monti si interviene sulla potatura delle piante e sulla staccionata. Si procede con la levigatura dei pali anche tra via Alighieri e via Monti. Stessi interventi anche nelle vie Pratolini, Manzoni, e viale della Libertà. I lavori proseguiranno nell’angolo tra via Manzoni e via Benedetto Croce, nel lato est e ovest di via Alighieri, in via Calvino, nell’area verde di Balai, con ripulitura del sottobosco nel Parco Baden Powell e nello standard di via EmanuleLoi.

Pulizia generale anche in via Borsellino angolo circonvallazione litoranea e nell’aiuola all’ingresso della città, compresa l’area verde di via Sassari e nell’angolo della strada consortile di Ponte Pizzinnu. Interventi anche in via dell’industria e via Rum.

