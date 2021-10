Scattano le manette per F.A., il disoccupato 49enne di Porto Torres che, nel pomeriggio di lunedì 27 settembre, armato di una pistola scacciacani, aveva seminato il panico tra la gente che transitava in piazza Marconi, puntando l’arma ad altezza uomo e sparando tre colpi a salve.

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Porto Torres su disposizione del magistrato di sorveglianza che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare per i fatti contestati: minaccia grave, esplosioni pericolose in luogo pubblico e furto. A seguito dell’attività investigativa e degli elementi raccolti dai militari, al comando del maggiore Danilo Vinciguerra, il giudice ha deciso di emettere la misura cautelare, in quanto la pistola scacciacani aveva creato allarme sociale.

L’uomo è stato trasferito nel carcere di Bancali. Già noto alle forze dell’ordine per reati penali legati alla droga, dopo aver rubato una minicar ad un anziano disabile aveva imboccato in contromano la strada che conduce alla basilica di San Gavino. Sotto l’effetto dell’alcol, e probabilmente di sostanze stupefacenti, aveva buttato giù uno dei piloni che limitano la piazza Marconi, nel quartiere di Monte Agellu, poi con una manovra di retromarcia aveva danneggiato un’auto in sosta, la Citroen Picasso di proprietà di un poliziotto in pensione. Dopo l'incidente l’agente in congedo, preoccupato, si era avvicinato al 49enne ferito per invitarlo a scendere dalla macchina, ma di fronte al suo rifiuto il poliziotto ha estratto le chiavi e ha allarmato le forze dell’ordine. Il disoccupato è andato in escandescenza minacciando i presenti di ritornare con una pistola per sparare. Raggiunta la sua abitazione, a pochi minuti dalla piazza, ha impugnato l’arma e una volta precipitatosi in strada ha cominciato a sparare a salve seminando terrore tra la gente. Barricatosi in casa è stato fermato dai carabinieri e trasportato all’ospedale civile di Sassari per ricevere le cure necessarie.

Era stato denunciato, oltre che per i due reati confermati, anche per ricettazione, accusa trasformata in furto dopo che le indagini hanno accertato che l’uomo avesse rubato la minicar.

