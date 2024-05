Lavori di collaudo per il sistema di drenaggio nei terreni dei campi sportivi polivalenti, in corso di realizzazione nell’area di via Falcone e Borsellino, a Porto Torres. Si tratta di un intervento preparatorio, previsto per domani venerdì 31 maggio, alla posa del manto sintetico nei campi di calcio previsti dal progetto di rigenerazione della cittadella sportiva, finanziato dall’Ue Next Generation con fondi pari a 2 milioni e 184mila euro.

I due campi potranno ospitare diverse discipline sportive, quali pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, tennis e pallamano. Una delle aree di gioco verrà realizzato al coperto, una tensostruttura con all’interno due spogliatoi per le squadre e per gli arbitri, oltre ad una infermeria, locali tecnici e di deposito. Un altro campo verrà realizzato all’aperto con una recinzione di sicurezza.

Il termine per la conclusione dei lavori è stabilito secondo i tempi previsti dal Pnrr. Martedì sono stati accantierati i lavori di scavo per installare la tensostruttura, dopo una prima fase di bonifica da potenziali ordigni bellici effettuata da parte della ditta Eurocantieri. L’obiettivo dell’assessorato ai Lavori pubblici, guidato da Simona Fois, è quello di favorire - grazie a progetti di rigenerazione urbana - la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e il miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

