Anche quest'anno, rispondendo a un appello dell'associazione Lotta Italiana per la consapevolezza sull’ Endometriosi (Alice Odv), il Comune di Porto Torres celebra la Giornata Mondiale dell'Endometriosi.

Questo appuntamento, che cade il 28 marzo, è stato istituito nel 2014 per porre l'attenzione su una malattia che, in alcuni casi, può essere fortemente invalidante per le donne che ne soffrono. In apertura del consiglio comunale la lettura della vicesindaca Simona Fois di un messaggio dedicato alle donne che affrontano questa patologia per sottolineare l'esigenza di un potenziamento le azioni di ricerca, prevenzione e cura. L’endometriosi è una malattia dalle cause e dalla cura ancora sconosciute, caratterizzata dalla presenza anomala di tessuto simil endometriale in siti diversi dalla cavità uterina. L’endometriosi è una malattia progressiva che non riguarda il solo apparato riproduttivo.

A.L.I.C.E. Odv nasce con l’intento di supportare l’Endomarch Team Italy in tutte le attività necessarie per l’organizzazione della Marcia Mondiale per l’endometriosi e di promuovere informazione e consapevolezza rispetto alla patologia. Endomarch Team Italy, Associazione Lotta Italiana per la Consapevolezza sull’Endometriosi nasce a maggio 2021 per creare una maggiore informazione e consapevolezza sull’endometriosi, offrire un aiuto concreto alle donne affette dalla patologia, con un pensiero rivolto alle donne di domani a favore di adeguati percorsi di prevenzione e, ancora, mettere a disposizione strumenti di supporto medici/pazienti.

