Martedì 9 settembre ricorre l’82° anniversario dell'affondamento della Corazzata “Roma”, la nave ammiraglia della Regia Marina Italiana colpita dalle bombe dell’aviazione militare tedesca nel Golfo dell’Asinara durante la seconda guerra mondiale, all’indomani dall’annuncio dell’armistizio. Anche quest’anno l'amministrazione comunale di Porto Torres ricorderà la tragica pagina della storia italiana con una cerimonia solenne in programma alle 10.30 davanti al monumento dedicato alle vittime in piazza Caduti 9 settembre 1943, nel Belvedere di Balai.

Nell’attacco persero la vita 1393 marinai insieme al comandante della nave, il capitano di vascello Adone Del Cima e al comandante delle Forze Navali da Battaglia della regia Marina, l'ammiraglio Carlo Bergamini. Sempre nello stesso giorno, nelle acque dell'arcipelago della Maddalena, vennero colpiti e affondati i cacciatorpedinieri Da Noli e Vivaldi causando oltre 270 vittime. Davanti al mare del Golfo dell’Asinara dove si consumò la tragedia, la comunità di Porto Torres celebra la memoria delle vittime, una commemorazione a cui prenderanno parte le autorità civili, militari e religiose del territorio e le Associazioni dei combattenti, reduci e familiari.

