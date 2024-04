Una idea nata a Porto Torres su iniziativa della Pro Loco di allora e poi replicata in altri comuni, una formula vincente quella del Carnevale Estivo, una manifestazione che ha colorato diverse stagioni calde portando in città migliaia di persone. Un successo storico che verrà raccontato in occasione dell’appuntamento “Carnevale Estivo Story-ieri e oggi”, in programma martedì 16 aprile alle 18, organizzato dalla Pro Loco cittadina per celebrare la ricorrenza dei 50 anni di storia del Carnevale turritano.

Inaugurato per la prima volta nel 1974, quest’anno l’evento ritorna il 3 agosto dopo anni di sospensione. Sarà la sala congressi Filippo Canu a ospitare l’iniziativa che racconterà, attraverso filmati e foto inedite, la storia delle grandi sfilate dei carri allegorici, in questa edizione arricchiti dalla presenza dei carri di Tempio e Viareggio. Diversi gli ospiti racconteranno le origini della kermesse e come si è evoluta nel corso del tempo. Martedì ricordi, aneddoti e testimonianze faranno rivivere tutte le emozioni che caratterizzano il Carnevale, manifestazione - simbolo di gioia e di unione dell’intera comunità - capace di coinvolgere grandi e piccini e di attrarre visitatori da altri centri dell’isola.

