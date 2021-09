Avvio della scuola con la quarantena. È successo all’Istituto superiore “Mario Paglietti” di Porto Torres in cui con l’inizio dell’anno scolastico e la riapertura delle aule agli studenti, dopo il terzo giorno di lezione, si è registrato un caso di Covid-19 tra gli alunni. Immediatamente sono state attivate le misure di contenimento del virus e l’intera classe è finita in quarantena, studenti e insegnanti che nelle prossime ore verranno sottoposti al test nasale successivamente verificato dall’Ats che potrebbe fissare un periodo di isolamento inferiore ai 14 giorni.

La prova del rischio è cominciata, con un sistema che ha fatto scattare subito le misure di sicurezza ed evitato la chiusura dell’Istituto. Intanto la dirigenza scolastica ha predisposto lezioni a distanza per i ragazzi coinvolti per i quali è stata attivata la Dad. “Un buon numero di studenti è vaccinato, però - spiega la dirigenza scolastica del Paglietti - sarebbe opportuno che tutti i ragazzi si sottoponessero alla somministrazione del siero per rendere più sicuro lo svolgimento delle lezioni durante l’intero anno scolastico”.

