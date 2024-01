Un manto erboso al limite della inagibilità, una fragilità già nota, ma emersa particolarmente durante la partita di calcio di Promozione che si è disputata, ieri pomeriggio, allo stadio di piazza Cagliari.

La pioggia ha messo a nudo lo stato disastroso del campo comunale di Porto Torres, le pessime condizioni hanno condizionato pesantemente le prestazioni di entrambe le squadre che si sono sfidate nonostante le difficoltà. Sui social la rabbia dei tifosi che prendono di mira la manutenzione dell’impianto.

Giocatori e staff si sono trovati davanti ad uno scenario sgradevole, con manto erboso danneggiato nei punti strategici dell’area gioco, calciatori inzuppati d’acqua e completamente sporchi di fango. Lo stesso allenatore del Porto Torres, Roberto Congiatta ha lamentato le condizioni impossibili del terreno. «Peggio di un campo di patate», ha protestato qualcuno della dirigenza «con zone dell’area prive dell’erba, trasformate in pozzanghere di fanghiglia. Una partita che al di là del gioco è brutta da vedere». Una situazione di assoluto degrado denunciata più volte e diventata ingestibile. Un pessimo biglietto da visita per le squadre ospiti, costrette a muoversi in un terreno che con la pioggia rischia di perdere ogni requisito di sicurezza. Più volte il tema è stato al centro di incontri tra il municipio e la società sportiva del Porto Torres.

