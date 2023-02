Il Comune di Porto Torres avvia la seconda fase dell’iter per la realizzazione del progetto di rigenerazione della cittadella sportiva, un piano complessivo da 5 milioni, che prevede come primo intervento la valorizzazione dei campi di calcio 1 e 2 di via delle Vigne attraverso la sostituzione del fondo in terra battuta in manto sintetico, per una spesa di 2milioni e 200mila euro.

Un secondo intervento mira a riqualificare i due impianti sportivi polivalenti in via Falcone e Borsellino per un importo di due milioni di euro, e il terzo step la realizzazione di un centro fitness sotto l’attuale tribuna dello stadio, da riqualificare con un importo stimato di 800mila euro.

Dopo l’assegnazione della progettazione del primo step (249mila euro), nei giorni scorsi sono stati affidati i servizi di progettazione, direzione lavori alla società Metassociati Srl (241mila euro)per progettare la fase due dell’intero impianto. La pratica è gestita dal Centro di committenza unico della Rete metropolitana del Nord Sardegna per conto del Comune di Porto Torres. Il progetto era stato predisposto dal gruppo consiliare del Partito democratico, illustrato dalla commissione Sport, presieduta da Antonello Cabitta e dal presidente della commissione Lavori Pubblici, Gavino Sanna.

