Nuova segnaletica per cambio della viabilità nelle vie Pertini e via Lussu, a Porto Torres. Da oggi hanno preso il via i lavori di allestimento da parte della Multuiservizi della segnaletica stradale per il cambio direzionalità delle due strade.

Essendo un intervento impegnativo dal punto di vista tecnico-operativo e visto il volume di traffico che si sviluppa in tali arterie, il Comune invita gli utenti a prestare attenzione alle possibili interruzioni stradali e deviazioni che si renderanno necessarie per l’attuazione degli interventi. In via Pertini è prevista la nuova direzione del senso unico da viale della Libertà verso via Balai; in via Lussu si cambia direzione del senso unico di marcia da via Balai verso viale della Libertà. La modifica si è resa necessaria a seguito delle criticità del traffico in entrata e in uscita delle vie che si collegano alle arterie ad alto flusso di circolazione quali via Monti, via Pirandello, via Manzoni, via Gobetti e via Montale, via Boccaccio e via Aretino.

