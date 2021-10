Cadono calcinacci, pezzi di intonaco che si staccano da una palazzina nella parte alta di corso Vittorio Emanuele, nel cuore della città di Porto Torres.

Dal cornicione e dai terrazzini distacchi che hanno rischiato di colpire persone e cose. Fortunatamente nessuno si trovava a transitare appena sotto, ma per evitare ogni pericolo si è costretti a camminare dall’altra parte della strada.

Sul posto i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area, ma per l’edificio è necessario un intervento di ristrutturazione immediato. Per una ventina di metri il marciapiede è stato transennato con interdizione al traffico pedonale, ma i calcinacci continuano a cadere e invadono il passaggio dei pedoni e arrivano anche sulla strada. I residenti della zona chiedono controlli periodici e un monitoraggio continuo per evitare che i pezzi di calcestruzzo possano rappresentare un pericolo. La palazzina presenta da troppo tempo anomalie che costituiscono un rischio per l’incolumità delle persone che vi transitano. Inoltre gli automobilisti protestano perché lungo tutto il tratto delimitato non è possibile parcheggiare.

